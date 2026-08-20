Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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Index im Fokus 20.08.2026 12:27:20

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstag leichter.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 6 429,32 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,509 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,045 Prozent auf 6 447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.

Bei 6 424,71 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 451,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,81 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6 227,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5 976,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,32 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,90 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,12 Prozent auf 24,31 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), Infineon (+ 0,29 Prozent auf 55,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,14 Prozent auf 55,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR), BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 28,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 510,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 594,237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 153,95 -1,09% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 31,37 -0,44% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 506,40 0,32% ASML NV
BASF 51,01 -1,39% BASF
Bayer 48,31 -1,83% Bayer
Deutsche Telekom AG 28,87 -0,93% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,40 0,58% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 24,30 1,99% Eni S.p.A.
Infineon AG 55,03 0,29% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,20 -1,13% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
UniCredit S.p.A. 82,73 0,50% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,18 0,75% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 422,34 -0,34%

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