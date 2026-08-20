Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Index im Fokus
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20.08.2026 12:27:20
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag
Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,23 Prozent leichter bei 6 429,32 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,509 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,045 Prozent auf 6 447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.
Bei 6 424,71 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 451,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,81 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6 227,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5 976,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,32 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,90 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,12 Prozent auf 24,31 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,69 Prozent auf 75,36 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), Infineon (+ 0,29 Prozent auf 55,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,14 Prozent auf 55,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-1,78 Prozent auf 48,14 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR), BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,13 Prozent auf 28,85 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 510,00 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 213 772 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 594,237 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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12:27
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
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19.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,95
|-1,09%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,37
|-0,44%
|ASML NV
|1 506,40
|0,32%
|BASF
|51,01
|-1,39%
|Bayer
|48,31
|-1,83%
|Deutsche Telekom AG
|28,87
|-0,93%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,40
|0,58%
|Eni S.p.A.
|24,30
|1,99%
|Infineon AG
|55,03
|0,29%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|509,20
|-1,13%
|UniCredit S.p.A.
|82,73
|0,50%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,18
|0,75%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 422,34
|-0,34%