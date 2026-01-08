Infineon Aktie

Marktbericht 08.01.2026 12:27:03

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Um 12:10 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,26 Prozent auf 5 908,36 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,048 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,174 Prozent auf 5 913,28 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 935,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 902,30 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,771 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 725,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 08.10.2025, einen Wert von 5 649,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der Euro STOXX 50 4 996,39 Punkte auf.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR), Deutsche Bank (+ 0,89 Prozent auf 33,30 EUR), Bayer (+ 0,89 Prozent auf 38,68 EUR) und Allianz (+ 0,78 Prozent auf 387,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BMW (-2,43 Prozent auf 90,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 100,55 EUR), Infineon (-1,54 Prozent auf 41,49 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 127,45 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,42 Prozent auf 59,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 394 292 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 411,245 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Siemens Energy AG

06.01.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Allianz 387,70 -1,15% Allianz
ASML NV 1 037,40 -2,33% ASML NV
Bayer 38,61 0,56% Bayer
BMW AG 90,60 -3,08% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,33 0,03% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,67 0,22% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 41,54 -0,74% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,92 -0,90% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,25 -3,52% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,18 -0,31% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 851,00 5,98% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 127,50 -0,70% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,15 -3,19% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 908,04 -0,26%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

