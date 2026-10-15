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Marktbericht 15.10.2026 17:58:52

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der Euro STOXX 50 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Zum Handelsende fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,39 Prozent auf 6 166,09 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,294 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,318 Prozent auf 6 170,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 190,37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 119,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 175,92 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,167 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 236,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 6 265,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 605,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,40 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1 026,00 EUR), Airbus SE (+ 2,30 Prozent auf 194,70 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,14 Prozent auf 544,80 EUR) und adidas (+ 2,10 Prozent auf 157,65 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), UniCredit (-2,03 Prozent auf 75,14 EUR), Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR) und Deutsche Bank (-1,56 Prozent auf 29,12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10 581 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 581,827 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 156,85 -0,48% adidas
Airbus SE 197,10 1,10% Airbus SE
ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
Deutsche Bank AG 29,03 -0,94% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 51,65 -2,95% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 545,40 0,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 0,51% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Siemens AG 266,75 -1,39% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,40 -0,68% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 75,39 0,04% UniCredit S.p.A.

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