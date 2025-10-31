Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 5 691,36 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,058 Prozent auf 5 695,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5 699,18 Punkten am Vortag.

Bei 5 697,59 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 691,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,009 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 5 319,92 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 827,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 15,73 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 734,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 0,62 Prozent auf 90,80 EUR), Enel (+ 0,39 Prozent auf 8,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,35 Prozent auf 39,85 EUR), Infineon (+ 0,26 Prozent auf 34,52 EUR) und Siemens (+ 0,16 Prozent auf 247,40 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-1,35 Prozent auf 27,08 EUR), adidas (-0,84 Prozent auf 166,05 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 5,68 EUR), Deutsche Bank (-0,47 Prozent auf 30,99 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,44 Prozent auf 544,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 620 340 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 363,376 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

