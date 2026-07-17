Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 im Minus

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,01 Prozent leichter bei 6 220,30 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,385 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,202 Prozent auf 6 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6 283,61 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 270,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 199,72 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,372 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 300,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 057,71 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 377,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,32 Prozent nach oben. Bei 6 431,42 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,14 Prozent auf 27,25 EUR), Enel (+ 1,69 Prozent auf 10,16 EUR), Rheinmetall (+ 1,46 Prozent auf 978,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 517,20 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 58,86 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,81 Prozent auf 61,60 EUR), Siemens (-3,25 Prozent auf 261,90 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 145,30 EUR), Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 30,97 EUR) und Airbus SE (-1,73 Prozent auf 192,26 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 225 388 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 597,167 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at