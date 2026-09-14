Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Kursentwicklung im Fokus
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14.09.2026 12:26:51
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,03 Prozent leichter bei 6 259,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,375 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,256 Prozent leichter bei 6 308,95 Punkten, nach 6 325,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 245,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 308,95 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 539,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 6 187,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 5 390,71 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,00 Prozent zu. Bei 6 577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR), Bayer (+ 3,22 Prozent auf 49,72 EUR), Deutsche Börse (+ 3,15 Prozent auf 285,00 EUR), Rheinmetall (+ 1,90 Prozent auf 1 009,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,55 Prozent auf 511,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-8,49 Prozent auf 53,59 EUR), Siemens Energy (-7,39 Prozent auf 133,60 EUR), Siemens (-2,12 Prozent auf 259,05 EUR), Enel (-2,09 Prozent auf 8,80 EUR) und Deutsche Bank (-1,88 Prozent auf 34,19 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 626 171 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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