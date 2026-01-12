Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 5 994,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,100 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 5 995,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 997,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 995,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 968,49 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 720,71 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 531,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 4 977,26 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 33,48 EUR), Siemens (+ 1,22 Prozent auf 257,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 28,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1 917,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,42 Prozent auf 215,95 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,40 Prozent auf 102,40 EUR), BMW (-1,22 Prozent auf 90,90 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,23 EUR), SAP SE (-0,59 Prozent auf 211,10 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 60,12 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 709 417 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 419,229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at