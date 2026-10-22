Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50 im Blick
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22.10.2026 09:28:50
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,41 Prozent leichter bei 6 119,93 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,278 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,248 Prozent schwächer bei 6 192,11 Punkten, nach 6 207,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 119,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 192,11 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 324,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 316,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 639,21 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,61 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 210,65 EUR), Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 310,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,44 Prozent auf 554,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,43 Prozent auf 25,61 EUR) und Eni (+ 0,30 Prozent auf 26,35 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,28 Prozent auf 129,26 EUR), Deutsche Bank (-2,71 Prozent auf 28,04 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 51,70 EUR), Siemens (-2,55 Prozent auf 259,95 EUR) und Airbus SE (-1,71 Prozent auf 195,48 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 445 319 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 560,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,25 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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