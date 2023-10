Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Der Euro STOXX 50 notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 4 136,00 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,623 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,005 Prozent fester bei 4 152,53 Punkten, nach 4 152,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 135,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 152,53 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,026 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.09.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 245,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 369,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 3 463,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 7,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 4,18 Prozent auf 178,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 378,70 EUR), Allianz (+ 0,33 Prozent auf 225,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,31 Prozent auf 108,86 EUR) und BMW (+ 0,22 Prozent auf 98,48 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-1,70 Prozent auf 131,68 EUR), SAP SE (-0,65 Prozent auf 122,52 EUR), Bayer (-0,65 Prozent auf 42,92 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 31,43 EUR) und BASF (-0,33 Prozent auf 42,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 190 175 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 333,156 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

