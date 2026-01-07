Deutsche Börse Aktie

Index-Performance im Blick 07.01.2026 15:59:03

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab

Der Euro STOXX 50 gönnt sich am Mittwochnachmittag eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,19 Prozent leichter bei 5 920,55 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,089 Prozent leichter bei 5 926,54 Punkten in den Handel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 912,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 934,99 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,979 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 723,93 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 07.10.2025, mit 5 613,62 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 5 011,82 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,48 Prozent auf 1 801,00 EUR), Siemens (+ 2,46 Prozent auf 253,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,32 Prozent auf 130,25 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 206,65 EUR) und Airbus SE (+ 1,79 Prozent auf 213,05 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-2,83 Prozent auf 15,78 EUR), Deutsche Börse (-2,81 Prozent auf 214,70 EUR), Allianz (-1,92 Prozent auf 383,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,43 Prozent auf 524,20 EUR) und adidas (-1,40 Prozent auf 161,45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 411 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 408,221 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

