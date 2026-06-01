Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Montagnachmittag ab

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,48 Prozent schwächer bei 6 021,25 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,063 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent höher bei 6 053,88 Punkten, nach 6 050,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 080,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 007,64 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Wert von 5 881,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 5 366,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,92 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 6,90 Prozent auf 165,98 EUR), Eni (+ 2,52 Prozent auf 23,01 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 272,10 EUR), Infineon (+ 0,38 Prozent auf 81,42 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,16 Prozent auf 248,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,66 Prozent auf 1 220,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 35,15 EUR), Airbus SE (-3,43 Prozent auf 173,46 EUR), Allianz (-2,44 Prozent auf 372,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,70 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 564 314 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 533,727 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at