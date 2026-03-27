Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab

Am Freitag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 1,54 Prozent auf 5 480,43 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,742 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 570,47 Zählern und damit 0,082 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 565,93 Punkte).

Bei 5 573,97 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 478,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,150 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 138,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 381,08 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 6,32 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 0,83 Prozent auf 51,16 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,63 Prozent auf 5,08 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 238,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,04 Prozent auf 520,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 141,85 EUR), Infineon (-5,04 Prozent auf 36,93 EUR), Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 387,50 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 204,00 EUR) und Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 31,36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 871 012 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 449,320 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,20 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at