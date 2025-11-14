Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Kursverlauf
|
14.11.2025 09:29:19
Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,71 Prozent auf 5 702,12 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,949 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,203 Prozent auf 5 731,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 742,79 Punkten am Vortag.
Bei 5 690,83 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 731,16 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,67 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 552,05 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 434,70 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Stand von 4 833,53 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 10,09 Prozent auf 111,25 EUR), Enel (+ 2,37 Prozent auf 9,10 EUR), Allianz (+ 1,38 Prozent auf 368,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR) und UniCredit (+ 0,24 Prozent auf 66,97 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Bank (-2,82 Prozent auf 32,02 EUR), Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 705,00 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 29,27 EUR) und SAP SE (-2,11 Prozent auf 213,50 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 659 037 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 345,663 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
