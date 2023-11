Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter

Beim Euro STOXX 50 standen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 4 153,19 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,653 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,195 Prozent auf 4 150,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 158,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 135,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 164,88 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 4 144,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 337,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Wert von 3 708,80 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,70 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 3,52 Prozent auf 164,85 EUR), SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 131,76 EUR), Infineon (+ 1,06 Prozent auf 29,51 EUR), BASF (+ 0,73 Prozent auf 43,48 EUR) und Stellantis (-0,06 Prozent auf 18,34 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BMW (-1,64 Prozent auf 91,31 EUR), Eni (-1,32 Prozent auf 15,20 EUR), UniCredit (-1,21 Prozent auf 23,33 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 56,87 EUR) und Allianz (-1,04 Prozent auf 218,85 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 388 611 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 350,985 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

