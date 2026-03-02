Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 2,22 Prozent im Minus bei 6 002,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,841 Prozent leichter bei 6 086,79 Punkten in den Montagshandel, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 086,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 972,27 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 007,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 5 463,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 3,72 Prozent auf 20,42 EUR), Deutsche Börse (+ 1,85 Prozent auf 236,70 EUR), Rheinmetall (-0,30 Prozent auf 1 658,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 552,40 EUR) und SAP SE (-1,46 Prozent auf 168,46 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-4,65 Prozent auf 85,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,58 Prozent auf 96,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 56,62 EUR), Siemens (-3,68 Prozent auf 238,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,54 Prozent auf 5,59 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 221 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at