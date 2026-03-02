Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Fokus 02.03.2026 15:58:52

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer

Der Euro STOXX 50 verliert derzeit an Boden.

Am Montag steht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 2,22 Prozent im Minus bei 6 002,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,841 Prozent leichter bei 6 086,79 Punkten in den Montagshandel, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 086,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 972,27 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 007,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 5 463,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 3,72 Prozent auf 20,42 EUR), Deutsche Börse (+ 1,85 Prozent auf 236,70 EUR), Rheinmetall (-0,30 Prozent auf 1 658,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 552,40 EUR) und SAP SE (-1,46 Prozent auf 168,46 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-4,65 Prozent auf 85,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,58 Prozent auf 96,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 56,62 EUR), Siemens (-3,68 Prozent auf 238,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,54 Prozent auf 5,59 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 221 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten