Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,82 Prozent auf 6 053,61 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,089 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 6 097,65 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,37 Punkten am Vortag.

Bei 6 046,80 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 097,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der Euro STOXX 50 5 925,82 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 542,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 461,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,47 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 107,73 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 721,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR), Eni (+ 0,48) Prozent auf 18,53 EUR), Infineon (+ 0,34 Prozent auf 46,25 EUR) und Allianz (+ 0,30 Prozent auf 373,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-6,32 Prozent auf 187,88 EUR), Enel (-4,17 Prozent auf 8,91 EUR), BMW (-2,46 Prozent auf 89,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,31 Prozent auf 101,70 EUR) und BASF (-2,28 Prozent auf 48,77 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 137 320 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 464,811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 7,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at