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Index-Bewegung 27.08.2026 12:26:54

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste

Am Mittag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 6 457,91 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,505 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,243 Prozent auf 6 486,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 470,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 490,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 451,93 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,062 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 6 282,21 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 6 070,54 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 5 393,07 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,38 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,86 Prozent auf 57,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,46 Prozent auf 1 178,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,78 Prozent auf 155,30 EUR), adidas (+ 1,59 Prozent auf 153,10 EUR) und BMW (+ 1,49 Prozent auf 58,54 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-1,62 Prozent auf 28,46 EUR), UniCredit (-1,62 Prozent auf 84,67 EUR), Allianz (-1,26 Prozent auf 446,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,06 Prozent auf 6,80 EUR) und Enel (-0,87 Prozent auf 9,43 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 740 784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 578,512 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Siemens Energy AG 155,00 2,58% Siemens Energy AG
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