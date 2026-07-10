Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 6 270,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,328 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,278 Prozent schwächer bei 6 266,83 Punkten, nach 6 284,27 Punkten am Vortag.

Bei 6 259,13 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 287,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 009,95 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Stand von 5 926,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 438,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent aufwärts. Bei 6 431,42 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,31 Prozent auf 26,18 EUR), Deutsche Bank (+ 1,76 Prozent auf 31,48 EUR), SAP SE (+ 1,70 Prozent auf 140,08 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 6,28 EUR) und UniCredit (+ 1,30 Prozent auf 82,90 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,85 Prozent auf 984,30 EUR), Infineon (-2,85 Prozent auf 71,26 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 152,04 EUR), Bayer (-1,52 Prozent auf 49,93 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,92 Prozent auf 70,86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 070 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 589,304 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at