Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Kursverlauf 02.09.2026 15:58:49

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 6 361,11 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,476 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent tiefer bei 6 363,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 368,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 375,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 330,19 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,79 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 6 358,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 6 107,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5 291,04 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,73 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. 5 376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 1 099,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,15 Prozent auf 142,70 EUR), adidas (+ 0,91 Prozent auf 149,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,74 Prozent auf 6,64 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 55,89 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,08 Prozent auf 74,22 EUR), Enel (-2,37 Prozent auf 8,97 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,58 Prozent auf 54,70 EUR), Deutsche Börse (-1,52 Prozent auf 279,50 EUR) und Siemens (-1,19 Prozent auf 274,55 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 291 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 559,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 148,30 -0,77% adidas
ASML NV 1 417,80 -2,41% ASML NV
Deutsche Bank AG 35,45 1,50% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 284,20 2,01% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 54,96 0,33% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,95 -0,30% Enel S.p.A.
Infineon AG 54,91 -1,63% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,70 -0,16% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,84 1,74% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 071,20 -1,94% Rheinmetall AG
Siemens AG 269,70 -1,32% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,98 1,27% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,06 1,54% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 367,69 0,09%

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