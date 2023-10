Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter

Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 15:39 Uhr via STOXX 0,66 Prozent im Minus bei 4 170,72 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,669 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 4 197,30 Punkte an der Kurstafel, nach 4 198,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4 198,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 151,27 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,754 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.09.2023, bei 4 223,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2023, den Stand von 4 391,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 362,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,45 Prozent auf 15,55 EUR), BASF (+ 0,57 Prozent auf 42,38 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,35 Prozent auf 39,21 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 20,53 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,13 Prozent auf 381,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen UniCredit (-2,01 Prozent auf 22,46 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,36 Prozent auf 2,41 EUR), Infineon (-1,35 Prozent auf 32,62 EUR), Allianz (-1,17 Prozent auf 223,85 EUR) und SAP SE (-1,15 Prozent auf 124,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 891 048 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 342,645 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,29 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at