Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent tiefer bei 5 883,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,936 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,336 Prozent auf 5 874,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,73 Punkten am Vortag.

Bei 5 922,41 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 842,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,79 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 581,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Euro STOXX 50 5 948,20 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 114,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,559 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 187,62 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 54,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 266,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,61 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-6,24 Prozent auf 1 319,20 EUR), Bayer (-3,85 Prozent auf 38,50 EUR), BMW (-2,15 Prozent auf 79,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,90 Prozent auf 86,68 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,59 Prozent auf 49,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 873 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 481,695 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at