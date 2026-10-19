Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 1,06 Prozent auf 6 138,37 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,347 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,231 Prozent auf 6 189,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 136,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 189,90 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 230,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,92 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0,96 Prozent auf 26,21 EUR), Infineon (+ 0,92 Prozent auf 52,87 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 310,70 EUR), SAP SE (+ 0,04 Prozent auf 199,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,48 Prozent auf 6,01 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,12 Prozent auf 1 056,20 EUR), Airbus SE (-2,89 Prozent auf 193,18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,89 Prozent auf 57,12 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 43,62 EUR) und Deutsche Bank (-1,70 Prozent auf 28,83 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 279 094 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,339 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at