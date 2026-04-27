Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 5 860,85 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,922 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,079 Prozent auf 5 878,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 932,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 852,55 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 5 505,80 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 27.01.2026, einen Stand von 5 994,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Stand von 5 154,12 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,179 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 3,60 Prozent auf 251,85 EUR), Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 1 345,80 EUR), SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 148,96 EUR), adidas (+ 1,14 Prozent auf 137,80 EUR) und Eni (+ 0,79 Prozent auf 22,89 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 177,42 EUR), Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,99 Prozent auf 540,80 EUR), Infineon (-1,02 Prozent auf 53,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 49,53 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8 043 574 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 481,618 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at