Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Am Donnerstag sank der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,88 Prozent auf 5 743,56 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,907 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,236 Prozent schwächer bei 5 781,01 Punkten in den Handel, nach 5 794,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 690,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 783,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 011,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 720,71 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 5 359,42 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,83 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 4,62 Prozent auf 48,45 EUR), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 550,50 EUR), Eni (+ 1,95 Prozent auf 21,69 EUR), Deutsche Börse (+ 1,95 Prozent auf 241,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 533,40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Bank (-5,27 Prozent auf 25,71 EUR), UniCredit (-4,23 Prozent auf 64,81 EUR), Infineon (-3,08 Prozent auf 40,27 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,92 Prozent auf 5,15 EUR) und Airbus SE (-2,76 Prozent auf 171,92 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 887 726 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 462,039 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at