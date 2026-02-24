SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 24.02.2026 09:30:11

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Der Euro STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 6 098,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,173 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,121 Prozent fester bei 6 121,31 Punkten, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 121,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 090,84 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 948,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 528,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 5 453,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 151,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 59,09 EUR), BASF (+ 1,23 Prozent auf 49,47 EUR), BMW (+ 1,16 Prozent auf 88,72 EUR), Enel (+ 1,14 Prozent auf 9,79 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,00 Prozent auf 100,90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,75 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR), UniCredit (-1,27 Prozent auf 72,91 EUR) und Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 164,55 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 355 785 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten