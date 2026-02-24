Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Am Dienstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 6 098,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,173 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,121 Prozent fester bei 6 121,31 Punkten, nach 6 113,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 121,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 090,84 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 5 948,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 528,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 5 453,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 151,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 59,09 EUR), BASF (+ 1,23 Prozent auf 49,47 EUR), BMW (+ 1,16 Prozent auf 88,72 EUR), Enel (+ 1,14 Prozent auf 9,79 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,00 Prozent auf 100,90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,75 EUR), Deutsche Bank (-1,76 Prozent auf 30,14 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 165,66 EUR), UniCredit (-1,27 Prozent auf 72,91 EUR) und Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 164,55 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 355 785 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at