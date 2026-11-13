Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Europa am fünften Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent auf 6 384,22 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent schwächer bei 6 391,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 398,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6 372,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 391,06 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,50 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Wert von 6 167,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 545,47 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 5 742,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,12 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,61 Prozent auf 589,40 EUR), Allianz (+ 0,59 Prozent auf 475,20 EUR), SAP SE (+ 0,59 Prozent auf 213,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,50 Prozent auf 60,84 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 51,35 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,88 Prozent auf 6,21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 340 729 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 541,050 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at