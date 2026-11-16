EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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16.11.2026 15:58:44
Zurückhaltung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 6 380,74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,502 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 6 389,28 Punkte an der Kurstafel, nach 6 386,86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 365,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 391,15 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 6 204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 5 693,77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Bayer (+ 1,20 Prozent auf 57,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 597,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,99 Prozent auf 61,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 48,96 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Enel (-1,15 Prozent auf 9,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 40,55 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 410 388 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 299,00
|-4,19%
|Bayer
|56,98
|0,81%
|Deutsche Telekom AG
|26,93
|1,89%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|60,88
|0,33%
|Enel S.p.A.
|9,76
|-1,61%
|Infineon AG
|49,04
|-2,74%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,51
|-0,22%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|591,60
|0,37%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,03
|-0,76%
|Rheinmetall AG
|769,80
|0,40%
|Siemens AG
|272,75
|-2,38%
|Siemens Energy AG
|129,44
|-1,66%
|TotalEnergies
|81,95
|-0,22%
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