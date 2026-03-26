Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Index-Bewegung
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26.03.2026 15:58:34
Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,88 Prozent leichter bei 5 599,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,689 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,518 Prozent auf 5 620,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 649,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 557,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 620,04 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 161,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 411,69 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,29 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 2,30 Prozent auf 135,70 EUR), BASF (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR), Eni (+ 0,86 Prozent auf 23,42 EUR), Bayer (+ 0,62 Prozent auf 38,37 EUR) und SAP SE (+ 0,29 Prozent auf 147,32 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 153,50 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 38,71 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,34 Prozent auf 5,08 EUR), Airbus SE (-2,15 Prozent auf 164,86 EUR) und Rheinmetall (-2,02 Prozent auf 1 456,50 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 424 960 Aktien gehandelt. Mit 466,972 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,18 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 8,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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