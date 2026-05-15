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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Euro STOXX 50 im Blick
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15.05.2026 15:58:43
Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,83 Prozent auf 5 826,22 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,898 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,442 Prozent schwächer bei 5 908,71 Punkten in den Handel, nach 5 934,96 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 814,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 908,71 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,37 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 940,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 985,23 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Stand von 5 412,08 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,413 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 145,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 471,80 EUR), Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 244,90 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 23,66 EUR) und Deutsche Telekom (-0,11 Prozent auf 27,79 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-5,50 Prozent auf 258,65 EUR), Infineon (-5,48 Prozent auf 64,34 EUR), Siemens Energy (-5,11 Prozent auf 167,96 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,73 Prozent auf 46,60 EUR) und Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 26,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 632 067 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 511,450 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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