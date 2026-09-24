Zurückhaltung in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,27 Prozent tiefer bei 5 338,13 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,257 Prozent auf 5 338,90 Punkte an der Kurstafel, nach 5 352,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 357,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 319,93 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,510 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 480,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 334,13 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 4 591,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,69 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 2,00 Prozent auf 42,82 GBP), BP (+ 1,67 Prozent auf 5,67 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 27,18 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,26 Prozent auf 36,25 GBP) und Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 77,86 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,14 Prozent auf 992,80 EUR), UBS (-2,04 Prozent auf 38,83 CHF), Rolls-Royce (-1,93 Prozent auf 14,74 GBP), SAP SE (-1,80 Prozent auf 183,10 EUR) und Airbus SE (-1,28 Prozent auf 192,58 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 526 582 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 580,979 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at