Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,74 Prozent schwächer bei 5 367,96 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent schwächer bei 5 401,46 Punkten in den Handel, nach 5 408,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 354,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 401,46 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,285 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 5 357,10 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 5 176,96 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 4 515,92 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,27 Prozent auf 46,38 GBP), National Grid (+ 2,18 Prozent auf 12,43 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,14 Prozent auf 27,25 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,09 Prozent auf 32,26 GBP) und Enel (+ 1,69 Prozent auf 10,16 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-3,66 Prozent auf 18,85 GBP), Siemens (-3,25 Prozent auf 261,90 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 145,30 EUR), Richemont (-1,98 Prozent auf 193,50 CHF) und Rolls-Royce (-1,81 Prozent auf 13,53 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 582 765 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 597,167 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at