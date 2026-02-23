Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent tiefer bei 5 244,69 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,216 Prozent leichter bei 5 247,28 Punkten, nach 5 258,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 236,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 256,40 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Stand von 5 058,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 713,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 734,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,80 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 267,15 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 5,31 Prozent auf 9,57 EUR), UniCredit (+ 1,76 Prozent auf 74,77 EUR), Richemont (+ 1,42 Prozent auf 164,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 574,00 CHF) und HSBC (+ 0,90 Prozent auf 13,02 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,41 Prozent auf 1 698,00 EUR), SAP SE (-2,06 Prozent auf 170,22 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,02 Prozent auf 77,44 GBP), Airbus SE (-1,32 Prozent auf 187,20 EUR) und RELX (-1,08 Prozent auf 22,97 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 806 209 Aktien gehandelt. Mit 486,672 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at