Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 5 362,03 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent leichter bei 5 391,67 Punkten, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 355,98 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 391,67 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 5 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 385,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,17 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,94 Prozent auf 88,50 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP), BP (+ 0,80 Prozent auf 6,19 GBP), Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 615,00 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,14 Prozent auf 39,44 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,12 Prozent auf 1 056,20 EUR), Barclays (-2,90 Prozent auf 4,20 GBP), Airbus SE (-2,89 Prozent auf 193,18 EUR), Rolls-Royce (-2,12 Prozent auf 13,22 GBP) und HSBC (-1,81 Prozent auf 14,02 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 350 572 Aktien gehandelt. Mit 569,339 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at