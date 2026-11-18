Mit dem STOXX 50 geht es am Mittwochnachmittag abwärts.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 5 373,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent höher bei 5 404,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 400,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 411,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 371,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,76 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 5 404,24 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 5 471,06 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 4 714,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,40 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,82 Prozent auf 128,52 EUR), Rolls-Royce (+ 1,40 Prozent auf 13,45 GBP), Richemont (+ 0,58 Prozent auf 173,95 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,17 Prozent auf 96,62 GBP) und GSK (+ 0,11 Prozent auf 18,71 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-4,11 Prozent auf 58,04 GBP), SAP SE (-2,82 Prozent auf 195,82 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR), BP (-1,99 Prozent auf 5,57 GBP) und Siemens (-1,41 Prozent auf 266,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 941 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 503,587 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at