Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus

Zum Handelsende fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,27 Prozent auf 5 006,92 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 5 072,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 000,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 073,84 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 4 479,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,00 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), Novo Nordisk (+ 1,78 Prozent auf 282,95 DKK), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,03 Prozent auf 78,42 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Allianz (-3,01 Prozent auf 377,30 EUR), UniCredit (-2,74 Prozent auf 63,95 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,31 Prozent auf 5,63 EUR), Enel (-2,29 Prozent auf 9,67 EUR) und Siemens Energy (-2,09 Prozent auf 176,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 638 724 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at