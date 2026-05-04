Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|STOXX 50 im Fokus
|
04.05.2026 17:58:38
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus
Zum Handelsende fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,27 Prozent auf 5 006,92 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,024 Prozent auf 5 072,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 000,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 073,84 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 4 479,12 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,00 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,39 Prozent auf 1 388,20 EUR), Novo Nordisk (+ 1,78 Prozent auf 282,95 DKK), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 148,06 EUR), Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 175,96 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,03 Prozent auf 78,42 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Allianz (-3,01 Prozent auf 377,30 EUR), UniCredit (-2,74 Prozent auf 63,95 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,31 Prozent auf 5,63 EUR), Enel (-2,29 Prozent auf 9,67 EUR) und Siemens Energy (-2,09 Prozent auf 176,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 638 724 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,135 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,88
|-0,75%
|Air Liquide S.A.
|177,78
|-3,44%
|Airbus SE
|175,30
|0,31%
|Allianz
|377,90
|-2,70%
|ASML NV
|1 187,00
|-2,93%
|BNP Paribas S.A.
|87,45
|-1,76%
|Deutsche Telekom AG
|27,07
|-1,67%
|Enel S.p.A.
|9,67
|-2,16%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,58
|-3,14%
|Novo Nordisk
|37,94
|5,36%
|Rheinmetall AG
|1 370,60
|1,18%
|SAP SE
|147,46
|2,18%
|Siemens Energy AG
|177,10
|-1,70%
|UniCredit S.p.A.
|63,24
|-3,71%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 006,80
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.