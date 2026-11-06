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Index-Performance im Blick 06.11.2026 09:28:43

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Europa morgens.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,49 Prozent schwächer bei 5 338,37 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,812 Prozent auf 5 375,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 375,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 334,53 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,853 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 334,87 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 5 507,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 735,30 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Enel (-0,03 Prozent auf 9,73 EUR), UBS (-0,33 Prozent auf 39,76 CHF), Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 26,02 EUR), HSBC (-0,80 Prozent auf 12,97 GBP) und RELX (-1,13 Prozent auf 30,49 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR), AstraZeneca (-2,58 Prozent auf 136,80 GBP), Rio Tinto (-2,49 Prozent auf 61,14 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 581,40 EUR) und BAT (-2,16 Prozent auf 46,15 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 468 362 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 515,535 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
AstraZeneca PLC 166,95 0,30% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 54,72 -2,74% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,69 -0,21% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,67 -0,36% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 15,62 1,07% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,80 -3,36% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,94 -2,34% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,02 1,21% Rio Tinto plc
Siemens AG 262,05 -2,82% Siemens AG
UBS 42,91 -0,74% UBS

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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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