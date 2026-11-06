Stoxx Europe 50
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|Index-Performance im Blick
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06.11.2026 09:28:43
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,49 Prozent schwächer bei 5 338,37 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,812 Prozent auf 5 375,01 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 375,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 334,53 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,853 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 334,87 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 5 507,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 735,30 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Enel (-0,03 Prozent auf 9,73 EUR), UBS (-0,33 Prozent auf 39,76 CHF), Deutsche Telekom (-0,69 Prozent auf 26,02 EUR), HSBC (-0,80 Prozent auf 12,97 GBP) und RELX (-1,13 Prozent auf 30,49 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR), AstraZeneca (-2,58 Prozent auf 136,80 GBP), Rio Tinto (-2,49 Prozent auf 61,14 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,22 Prozent auf 581,40 EUR) und BAT (-2,16 Prozent auf 46,15 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 468 362 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 515,535 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|AstraZeneca PLC
|166,95
|0,30%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,72
|-2,74%
|BP plc (British Petrol)
|6,69
|-0,21%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Enel S.p.A.
|9,67
|-0,36%
|HSBC Holdings plc
|15,62
|1,07%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,18
|-0,40%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,94
|-2,34%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Rio Tinto plc
|75,02
|1,21%
|Siemens AG
|262,05
|-2,82%
|UBS
|42,91
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
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|5 370,47
|-0,90%
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