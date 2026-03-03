BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

Marktbericht 03.03.2026 17:58:41

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an

Der STOXX 50 rutschte letztendlich tief ins Minus.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 3,26 Prozent tiefer bei 5 032,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,534 Prozent leichter bei 5 174,14 Punkten in den Handel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 010,05 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 174,14 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Wert von 5 133,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 807,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 809,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,06 Prozent auf 4,93 GBP), RELX (+ 0,82 Prozent auf 25,96 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,61 Prozent auf 31,13 GBP), SAP SE (-0,97 Prozent auf 165,48 EUR) und Deutsche Telekom (-1,78 Prozent auf 32,62 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Zurich Insurance (-6,68 Prozent auf 536,60 CHF), Intesa Sanpaolo (-5,69 Prozent auf 5,32 EUR), UniCredit (-5,34 Prozent auf 66,64 EUR), HSBC (-5,20 Prozent auf 12,63 GBP) und Siemens (-4,93 Prozent auf 226,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 61 731 257 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 466,510 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

