Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent schwächer bei 3 827,26 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,179 Prozent auf 3 855,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 862,23 Punkten am Vortag.

Bei 3 855,31 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 813,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,118 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 3 902,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 973,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, lag der STOXX 50 noch bei 3 506,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,04 Prozent auf 9,87 GBP), GSK (+ 0,59 Prozent auf 14,92 GBP), BAT (+ 0,47 Prozent auf 24,75 GBP), BASF (+ 0,44 Prozent auf 40,77 EUR) und BP (+ 0,26 Prozent auf 5,36 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,06 Prozent auf 57,66 EUR), Siemens (-5,43 Prozent auf 120,06 EUR), Unilever (-3,09 Prozent auf 38,90 GBP), UBS (-2,10 Prozent auf 20,99 CHF) und Richemont (-1,87 Prozent auf 105,00 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 476 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 408,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at