Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

So bewegte sich der STOXX 50 am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,85 Prozent tiefer bei 5 018,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,358 Prozent auf 5 043,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 044,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 996,12 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 5 158,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 843,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 542,76 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,24 Prozent zu. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,89 Prozent auf 5,14 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,00 Prozent auf 32,44 GBP), Novo Nordisk (+ 1,15 Prozent auf 249,80 DKK), GSK (+ 0,10 Prozent auf 20,66 GBP) und Richemont (+ 0,04 Prozent auf 142,45 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-8,02 Prozent auf 1 520,50 EUR), SAP SE (-2,45 Prozent auf 165,44 EUR), Diageo (-2,36 Prozent auf 14,92 GBP), Enel (-1,81 Prozent auf 9,42 EUR) und Siemens (-1,70 Prozent auf 228,20 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 46 967 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 8,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at