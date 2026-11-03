Stoxx Europe 50
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|STOXX 50-Marktbericht
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03.11.2026 09:28:30
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück
Um 09:12 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,54 Prozent auf 5 372,03 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 390,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 359,35 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 298,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 467,90 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 4 765,55 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1,17 Prozent auf 49,59 GBP), Novartis (+ 0,87 Prozent auf 132,66 CHF), National Grid (+ 0,76 Prozent auf 12,62 GBP), BAT (+ 0,61 Prozent auf 46,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 571,20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR), SAP SE (-2,14 Prozent auf 206,00 EUR), Rolls-Royce (-1,77 Prozent auf 12,54 GBP), Siemens (-1,54 Prozent auf 266,20 EUR) und Airbus SE (-1,32 Prozent auf 193,60 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 846 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,38
|-0,76%
|ASML NV
|1 382,40
|1,26%
|Barclays plc
|5,04
|-0,26%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,40
|-1,31%
|BP plc (British Petrol)
|7,08
|-0,91%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,00
|1,06%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,00
|-0,04%
|National Grid plc
|14,88
|-1,03%
|Novartis AG
|142,98
|-1,13%
|Rolls-Royce Plc
|15,20
|-0,13%
|SAP SE
|206,35
|-1,17%
|Siemens AG
|269,55
|0,62%
|Siemens Energy AG
|129,66
|1,81%
|Unilever PLC
|58,34
|-1,45%
Indizes in diesem Artikel
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|-0,60%
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