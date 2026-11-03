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STOXX 50-Marktbericht 03.11.2026 09:28:30

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der STOXX 50 gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,54 Prozent auf 5 372,03 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,199 Prozent auf 5 390,57 Punkte an der Kurstafel, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 390,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 359,35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 298,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 467,90 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 4 765,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,37 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1,17 Prozent auf 49,59 GBP), Novartis (+ 0,87 Prozent auf 132,66 CHF), National Grid (+ 0,76 Prozent auf 12,62 GBP), BAT (+ 0,61 Prozent auf 46,02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 571,20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 127,06 EUR), SAP SE (-2,14 Prozent auf 206,00 EUR), Rolls-Royce (-1,77 Prozent auf 12,54 GBP), Siemens (-1,54 Prozent auf 266,20 EUR) und Airbus SE (-1,32 Prozent auf 193,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 846 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 193,38 -0,76% Airbus SE
ASML NV 1 382,40 1,26% ASML NV
Barclays plc 5,04 -0,26% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 54,40 -1,31% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 7,08 -0,91% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,00 1,06% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 568,00 -0,04% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
National Grid plc 14,88 -1,03% National Grid plc
Novartis AG 142,98 -1,13% Novartis AG
Rolls-Royce Plc 15,20 -0,13% Rolls-Royce Plc
SAP SE 206,35 -1,17% SAP SE
Siemens AG 269,55 0,62% Siemens AG
Siemens Energy AG 129,66 1,81% Siemens Energy AG
Unilever PLC 58,34 -1,45% Unilever PLC

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