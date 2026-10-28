Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Am Mittwoch sinkt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,17 Prozent auf 5 362,07 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,141 Prozent stärker bei 5 378,98 Punkten, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 378,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 359,82 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,939 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Stand von 5 357,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5 439,22 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4 787,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 130,08 EUR), Novartis (+ 0,79 Prozent auf 129,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 72,04 CHF), BP (+ 0,60 Prozent auf 6,16 GBP) und Rio Tinto (+ 0,42 Prozent auf 64,27 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil GSK (-4,89 Prozent auf 18,30 GBP), Unilever (-3,02 Prozent auf 47,45 GBP), UBS (-1,88 Prozent auf 38,11 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 82,63 CHF) und Richemont (-0,73 Prozent auf 162,95 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 175 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 566,564 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie weist mit 6,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at