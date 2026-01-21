Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück

Der STOXX 50 zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,56 Prozent schwächer bei 4 999,88 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,035 Prozent leichter bei 5 026,12 Punkten in den Handel, nach 5 027,87 Punkten am Vortag.

Bei 4 996,15 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 026,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 883,02 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 4 792,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 482,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,862 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 4,89 Prozent auf 66,23 GBP), Diageo (+ 3,10 Prozent auf 16,81 GBP), National Grid (+ 0,42 Prozent auf 11,96 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,35 Prozent auf 5,75 EUR) und BP (+ 0,31 Prozent auf 4,39 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-2,32 Prozent auf 12,51 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,44 Prozent auf 88,51 GBP), RELX (-1,43 Prozent auf 29,66 GBP) und Zurich Insurance (-1,34 Prozent auf 560,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 212 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 434,268 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

