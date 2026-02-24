RELX Aktie
|STOXX 50-Performance
|
24.02.2026 12:26:59
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 5 244,65 Punkte nach unten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,027 Prozent schwächer bei 5 243,72 Punkten, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 220,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 245,26 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 058,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 702,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 727,37 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 267,15 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1,86 Prozent auf 9,86 EUR), Nestlé (+ 1,61 Prozent auf 82,71 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 550,00 EUR), National Grid (+ 1,32 Prozent auf 13,78 GBP) und Roche (+ 0,94 Prozent auf 373,90 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-2,54 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,51 Prozent auf 72,00 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 164,44 EUR), RELX (-1,57 Prozent auf 22,16 GBP) und UBS (-1,21 Prozent auf 31,79 CHF).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 354 062 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
