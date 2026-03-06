Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

STOXX 50-Marktbericht 06.03.2026 12:27:05

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt nach

Der STOXX 50 zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 5 011,90 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,343 Prozent höher bei 5 054,88 Punkten, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 064,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 011,82 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 4,69 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 130,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 4 815,39 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Stand von 4 713,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,10 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), BP (+ 1,78 Prozent auf 5,01 GBP), RELX (+ 1,69) Prozent auf 26,67 GBP), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR) und UniCredit (+ 1,01 Prozent auf 66,97 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF), BAT (-1,69 Prozent auf 43,14 GBP), Novartis (-1,62 Prozent auf 122,80 CHF), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 32,62 EUR) und Allianz (-1,27 Prozent auf 348,70 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 990 777 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,13 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

