Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

In Europa ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 4 918,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 4 919,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 921,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 907,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 919,00 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 803,44 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, den Wert von 4 308,63 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,37 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 927,08 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 0,45 Prozent auf 42,14 GBP), BP (+ 0,43 Prozent auf 4,33 GBP), AstraZeneca (+ 0,29 Prozent auf 137,90 GBP), Diageo (+ 0,06 Prozent auf 16,04 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,11 Prozent auf 89,52 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-0,89 Prozent auf 30,20 GBP), Rio Tinto (-0,53 Prozent auf 59,94 GBP), National Grid (-0,52 Prozent auf 11,42 GBP), GSK (-0,33 Prozent auf 18,25 GBP) und Rolls-Royce (-0,26 Prozent auf 11,50 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 219 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at