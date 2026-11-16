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Index im Fokus 16.11.2026 17:58:48

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 gönnte sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Montag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 5 513,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,060 Prozent auf 5 525,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 522,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 513,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 542,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 806,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,66 Prozent auf 173,95 CHF), Novo Nordisk (+ 2,44 Prozent auf 285,25 DKK), Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,35 Prozent auf 98,88 GBP) und Novartis (+ 1,27 Prozent auf 135,76 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Rio Tinto (-2,32 Prozent auf 61,50 GBP), Enel (-1,79 Prozent auf 9,78 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR) und Airbus SE (-1,23 Prozent auf 204,20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 645 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 515,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie präsentiert mit 5,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 288,80 -4,94% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,81 -1,16% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 26,91 1,82% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,75 -1,68% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,26 -0,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 116,95 -0,17% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 145,76 0,19% Novartis AG
Novo Nordisk 37,76 0,01% Novo Nordisk
Richemont 187,35 2,15% Richemont
Rio Tinto plc 73,05 -2,94% Rio Tinto plc
Siemens AG 270,65 -3,13% Siemens AG
Siemens Energy AG 127,82 -2,89% Siemens Energy AG

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