UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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STOXX 50-Kursentwicklung 01.10.2026 17:58:52

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Mit dem STOXX 50 ging es schlussendlich abwärts.

Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,97 Prozent auf 5 271,80 Punkte abwärts. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 239,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 313,52 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der STOXX 50 5 409,76 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 709,08 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,40 Prozent auf 5,57 GBP), Rolls-Royce (+ 0,70 Prozent auf 14,72 GBP), SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 186,74 EUR), RELX (+ 0,56 Prozent auf 25,10 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,55 Prozent auf 35,89 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-5,17 Prozent auf 6,31 EUR), UniCredit (-4,10 Prozent auf 79,50 EUR), Barclays (-4,07 Prozent auf 4,39 GBP), HSBC (-4,05 Prozent auf 14,37 GBP) und BAT (-3,51 Prozent auf 39,84 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 578 921 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 627,40 1,08% ASML NV
Barclays plc 5,21 -0,46% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 46,86 -0,09% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,51 -1,18% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,93 -0,33% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,41 0,06% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 126,84 1,07% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,72 0,47% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,47 0,75% Rolls-Royce Plc
SAP SE 187,76 0,35% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,13 -0,74% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 78,87 -1,34% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 286,79 0,48%

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