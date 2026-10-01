UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|STOXX 50-Kursentwicklung
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01.10.2026 17:58:52
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,97 Prozent auf 5 271,80 Punkte abwärts. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 239,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 313,52 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der STOXX 50 5 409,76 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 709,08 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 1,40 Prozent auf 5,57 GBP), Rolls-Royce (+ 0,70 Prozent auf 14,72 GBP), SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 186,74 EUR), RELX (+ 0,56 Prozent auf 25,10 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,55 Prozent auf 35,89 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Intesa Sanpaolo (-5,17 Prozent auf 6,31 EUR), UniCredit (-4,10 Prozent auf 79,50 EUR), Barclays (-4,07 Prozent auf 4,39 GBP), HSBC (-4,05 Prozent auf 14,37 GBP) und BAT (-3,51 Prozent auf 39,84 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 29 578 921 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,75 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
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01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab (finanzen.at)
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01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
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|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
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|DZ BANK
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|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 627,40
|1,08%
|Barclays plc
|5,21
|-0,46%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,86
|-0,09%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|-1,18%
|HSBC Holdings plc
|16,93
|-0,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,41
|0,06%
|Novartis AG
|126,84
|1,07%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,72
|0,47%
|Rolls-Royce Plc
|17,47
|0,75%
|SAP SE
|187,76
|0,35%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|42,13
|-0,74%
|UniCredit S.p.A.
|78,87
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 286,79
|0,48%