HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|STOXX 50 im Fokus
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01.10.2026 15:58:54
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,71 Prozent auf 5 285,38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 239,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 313,52 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 409,76 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 709,08 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,62 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), RELX (+ 1,04 Prozent auf 25,22 GBP), BP (+ 1,00 Prozent auf 5,55 GBP), Rolls-Royce (+ 0,63 Prozent auf 14,71 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 79,84 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-3,73 Prozent auf 14,42 GBP), Richemont (-3,10 Prozent auf 173,55 CHF), UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Barclays (-2,70 Prozent auf 4,45 GBP) und BAT (-2,62 Prozent auf 40,21 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 533 225 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 617,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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