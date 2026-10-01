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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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STOXX 50 im Fokus 01.10.2026 15:58:54

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Anleger in Europa treten am vierten Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,71 Prozent auf 5 285,38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 239,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 313,52 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 409,76 Punkten berechnet. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 709,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,62 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), RELX (+ 1,04 Prozent auf 25,22 GBP), BP (+ 1,00 Prozent auf 5,55 GBP), Rolls-Royce (+ 0,63 Prozent auf 14,71 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 79,84 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen HSBC (-3,73 Prozent auf 14,42 GBP), Richemont (-3,10 Prozent auf 173,55 CHF), UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Barclays (-2,70 Prozent auf 4,45 GBP) und BAT (-2,62 Prozent auf 40,21 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 533 225 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 617,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,45 zu Buche schlagen. Mit 6,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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ABB (Asea Brown Boveri) 87,62 2,72% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 627,40 1,08% ASML NV
Barclays plc 5,21 -0,46% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 46,86 -0,09% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,51 -1,18% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,93 -0,33% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,41 0,06% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 126,84 1,07% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,72 0,47% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 187,40 0,73% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,47 0,75% Rolls-Royce Plc
SAP SE 187,76 0,35% SAP SE
UniCredit S.p.A. 78,87 -1,34% UniCredit S.p.A.

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