Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Der STOXX 50 setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 5 020,30 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,128 Prozent schwächer bei 5 033,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 040,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 019,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 038,29 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 807,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 045,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 379,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,27 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,51 Prozent auf 5,87 GBP), Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 74,17 GBP), HSBC (+ 0,64 Prozent auf 13,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,52 Prozent auf 32,70 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-4,35 Prozent auf 109,12 CHF), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR), RELX (-1,66 Prozent auf 26,66 GBP), AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 137,48 GBP) und GSK (-1,49 Prozent auf 19,86 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 480 317 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at