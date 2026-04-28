BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50 im Fokus
|
28.04.2026 09:29:11
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 5 020,30 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,128 Prozent schwächer bei 5 033,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 040,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 019,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 038,29 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 807,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 045,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 379,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,27 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,51 Prozent auf 5,87 GBP), Rio Tinto (+ 0,95 Prozent auf 74,17 GBP), HSBC (+ 0,64 Prozent auf 13,29 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,52 Prozent auf 32,70 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-4,35 Prozent auf 109,12 CHF), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR), RELX (-1,66 Prozent auf 26,66 GBP), AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 137,48 GBP) und GSK (-1,49 Prozent auf 19,86 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 480 317 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 650 Pence (dpa-AFX)
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Fehlende Impulse in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)