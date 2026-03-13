Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent schwächer bei 4 975,12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,273 Prozent leichter bei 4 978,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 992,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 036,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 938,66 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,344 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der STOXX 50 bei 5 146,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 814,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 585,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,362 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 863,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 592,50 EUR), Enel (+ 2,50 Prozent auf 9,71 EUR), Diageo (+ 2,09 Prozent auf 14,68 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,86 Prozent auf 87,46 GBP) und Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,33 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-5,30 Prozent auf 12,16 GBP), Rio Tinto (-2,63 Prozent auf 66,65 GBP), Richemont (-2,44 Prozent auf 138,10 CHF), Airbus SE (-2,13 Prozent auf 168,26 EUR) und Siemens (-1,94 Prozent auf 220,35 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 178 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 454,947 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at